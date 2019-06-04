شاهد: أول ظهور لشقيقتي سارة الودعاني التي استفزتهما بتصرفها المفاجئ

نشرت سارة الودعاني مقطع فيديو تقدّم من خلاله شقيقتيها للجمهور، وذلك من خلال حسابها على “سناب شات” لكي تكشف عن باقي أفراد عائلتها كما فعلت من قبل مع أشقائها الذكور ووالديها وزوجها وطفلها سعد.

ورغم محاولتها إجبارهما على الكشف عن وجهيهما للكاميرا، إلا أن الشقيقتين أصرا على الوقوف بشكل عكسي لإخفاء ملامحهما، مما دفع فنانة المكياج السعودية للانتقام منهما واستفزازهما بنشر صورهما من مرحلة الطفولة والتي تبين شكليهما بوضوح.

ويتضح من اللقطات أن شقيقتا سارة الودعاني ما زالتا في مرحلة المراهقة، وأنهما تقعان دائماً ضحية مقالب شقيقتهما الكبرى التي أكدت أن لكل واحدة منهما شخصيتها المستقلة وأنهما لا تشبها إحداهما الأخرى ولا تتصرفا بنفس الصورة.

من جهة ثانية، احتفلت فنانة المكياج السعودية مؤخراً بحفل قريقعان طفلها الأول سعد حيث فاجأتها والدتها بشراء حمار للطفل الصغير لكي يتنقل على ظهره طالباً للحلوى، كما بينت أنها تزوجت بالفعل بعد حفل ملكتها وأنها كانت حامل خلال زفافها بالمالديف الذي جاء بعد زواجها الرسمي.