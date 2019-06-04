جمال عبدالناصر: حزين لغياب الدراما التاريخية.. وفخور بمسلسل «حكايتى»

عاش الفنان جمال عبدالناصر لحظات مليئة بالفرح والنجاح ولحظات أخرى مؤلمة، إلا أنه كان يمتلك روح المقاومة ويؤمن دائماً بأن الصبر يغير مجرى الأحداث والاجتهاد يصنع النجاح، وسط ظروف صعبة استطاع الرجل أن يقتحم الوسط الفنى وأن يقدم أعمالاً تليفزيونية قوية ومؤثرة مثل «ليالى الحلمية، أهل الطريق، حصاد الحب، الفرسان، العائلة» بعد ذلك انتقل للعمل فى السينما وأثبت أنه ممثل من العيار الثقيل وقد شارك فى عدد من الأفلام المهمة والتى حقق أغلبها إيرادات كبيرة ومنها: «امرأة هزت عرش مصر، امرأة فوق القمة» وشكل مع النجمة القديرة نادية الجندى ثنائياً ناجحاً.

وسط هذا النجاح والسطوع أصاب المرض الفنان جمال عبدالناصر ودفعه إلى الابتعاد عن الساحة الفنية، وعندما عرف الشفاء الطريق إلى جسده عاد عالم الفن وكأنه يبدأ من جديد واستطاع خلال سنوات قليلة أن يعلن عن نفسه ويثبت للجميع أنه عجينة مختلفة من الممثلين وأنه أشبه بالأشياء الثمينة التى ترتفع قيمتها بمرور الأيام.

شارك جمال عبدالناصر فى السنوات الأخيرة فى العديد من الأعمال الدرامية البارزة ومنها «عوالم خفية» أمام الزعيم عادل إمام ومسلسل «الأب الروحى» بطولة أحمد عبدالعزيز وسوسن بدر و«كأنه امبارح» أمام مجموعة متميزة من الشباب.

وفى ماراثون رمضان الدرامى كان من النجوم الأكثر جذباً لعيون النقاد والجمهور فى مسلسل «حكايتى» بسبب أدائه المختلف لشخصية الأب الذى يجمع تناقضات كثيرة مثل الحنان والقسوة والشجاعة والخوف.

< بداية: بماذا تفسر حالة النشاط الفنى التى تعيشها الآن ودفعت شركات الإنتاج للتهافت عليك؟

- الحمد لله.. أنا عاشق للتمثيل ومغرم به وشاءت الأقدار أن أغيب لعدة سنوات عن الجمهور بسبب المرض، وبفضل الله امتثلت للشفاء وعدت للعمل الذى أحبه وجمهورى الذى أعشقه.. تقدر تقول إننى «عطشان» تمثيل وأرى أن نجاحى فى السنوات الأخيرة سببه توفيق ربنا..

< بعد العودة.. كيف ترى المشهد الدرامى الحالى؟

- أرى أن المشهد الدرامى فى مصر جيد وأن الأعمال المعروضة تحمل

قدراً كبيراً من التنوع واللافت للنظر التطور الكبير فى تكنيك التصوير، من يتأمل الأعمال الدرامية سوف يكتشف أن المخرجين نقلوا لغة السينما إلى التليفزيون وباتت الصورة مبهرة إلى حد كبير، كما أن الأفكار التى تدور حولها المسلسلات مثيرة وليست تقليدية كما يروج بعض الناس، أشعر بالدهشة عندما أسمع من ينتقد الجيل الجديد ويتهمه بالترويج للعنف وتقليد الأعمال الأمريكية وأدافع دائماً عن هذا الجيل وأقول للمهاجمين من حق الشباب الجديد التعبير عن زمنه وأفكاره بالطريقة التى يحبها ويراها صحيحة.

< هل معنى كلامك أن الصورة بالكامل جميلة ولا يوجد قصور فى المشهد الدرامى؟

- أقصد أن المشهد الدرامى جيد ولا يدعو للإحباط.. ولكن المؤلم فى المشهد الفنى فى مصر هو غياب الدراما التاريخية والدراما الدينية، كان التليفزيون المصرى فى الماضى حريص على المسلسل التاريخى والدينى والفوزاير أيضاً، الآن اختفى هذا التميز والغريب أنه لا توجد محاولات ولو ضعيفة لإنتاج هذه النماذج وتابع جمال عبدالناصر حديثه: أتصور أن السبب فى اختفاء الأعمال التاريخية والدينية هو توقف قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصرى عن العمل وتوقف أيضاً مدينة الإنتاج الإعلامى عن تقديم أعمال مهمة كما كان يحدث فى الماضى، والحقيقة أننى معجب جداً بالطفرة الدرامية التى تشهدها دول الخليج وسوريا رغم الظروف الصعبة التى تمر بها تنتج أعمالاً تاريخية مبهرة.

< تنافس فى ماراثون شهر رمضان الحالى بدور مميز فى مسلسل «حكايتى» ما الأسباب التى دفعتك للمشاركة؟

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- تحمست للمشاركة فى هذا المسلسل لأن الدور جديد ولم أقدمه من قبل، أجسد شخصية مليئة بالتناقضات، أب كريم ومسالم لكنه لا يعرف كيف يدير شئون حياته، تارة سلبى وتارة

أخرى إيجابى، مرة يعامل ابنته بقسوة ومرات بحنان بالغ، أصعب شىء واجهته فى الشخصية هو كيفية إظهار هذه التفاصيل الدقيقة وإقناع الناس بها ولا أبالغ إذا قلت اننى لم أرها على الشاشة من قبل.

< ياسمين صبرى تتحمل عبء البطولة المطلقة لأول مرة.. ألم تخف من هذا الأمر؟

- عندما كنت فى بداية طريقى وقف بجانبى أساتذة كبار فى عالم التمثيل ودعمونى، يجب أن نقف بجانب الشباب بكل قوة، والحقيقة «ياسمين» فنانة مجتهدة جداً، وتمتلك الحضور الذى يؤهلها للعبور إلى وجدان الناس.. كما أننى دائماً متحمس للشباب ودليل ذلك مشاركتى فى مسلسل «كأنه امبارح» الذى ضم عدداً كبيراً من الشباب مثل هدى المفتى ومحمد الشرنوبى وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً رغم عرضه فى موسم بعيد عن موسم شهر رمضان.

< البعض يتهم صناع مسلسل «حكايتى» بالتحريض للعنف.. ما تعليقك؟

- صحيح أن أحداث المسلسل تدور فى عائلة واحدة وتتناول خلافاً كبيراً بين ثلاثة من الأشقاء حول الثروة الأمر الذى يؤدى إلى جرائم قتل فى العائلة.. لكن هذا الأمر لا يعنى التحريض على العنف لأن الواقع أشد قسوة من خيال المؤلفين.. كثيراً سمعنا عن شخص قتل شقيقه فى نهار رمضان بسبب خلاف على الميراث أو زوجة أحرقت زوجها بسبب بخله الشديد.. باختصار مسلسل «حكايتى» لا يحرض على العنف ولكنه انعكاس لواقع مرير يحدث فى مجتمعنا.

< ما المنهج الذى تعتمد عليه فى اختيار أعمالك الفنية؟

- أختار أعمالى بعناية شديدة ولا أحب الاستسهال فى العمل، وأشعر بالفرح والسعادة كلما وجدت أعمالاً فنية تحمل رسالة وقيمة لإيمانى الكامل بأن الفن رسالة قبل أن يكون وسيلة للمتعة. الفن الحقيقى هو الذى يسهم فى توسيع مدارك الجمهور ويساعده على فهم الواقع وقراءة كل ما يدور حوله، لذا يحركنى ضميرى دائماً وحبى للجمهور.

< ما رأيك فى حال السينما؟

- توجد أعمال جيدة ونجوم يمتلكون الموهبة ولكن الأزمة تكمن فى تراجع مؤشر الإنتاج للخلف، أتمنى انتعاش عملية الإنتاج فى السينما كما كان فى الماضى، السينما المصرية تمتلك تاريخاً كبيراً وعظيماً.

< حدثتنا على ردود الأفعال التى وصلتك عن دورك فى مسلسل «حكايتى»؟

- نجاح المسلسل فاق كل توقعاتى، فقد تلقيت العديد من الاتصالات من مصر والخارج وكلها إشادة للعمل من حيث محتوى الموضوع وأداء الممثلين والإخراج.. أشعر بالرضا عن نفسى وسعيد بما قدمته فى المسلسل وأتمنى أن تكون أعمالى القادمة بنفس التوهج والنجاح.