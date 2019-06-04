«عاشور» و«كارمن» و«خرما» و«الشرنوبى» مع «الحجار» نجوم مهرجان الأوبرا الصيفى

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، برنامج الفعاليات الفنية التى تطلقها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر عقب إجازة عيد الفطر والتى تأتى مواكبة لاستعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية وتتضمن مجموعة من العروض الفنية التى تقام فى الثامنة مساء على المسرح المكشوف خلال الفترة من ١٢

حتى ٢٠ يونيه الجارى تحت إشراف الدكتور مجدى بغدادى رئيس البيت الفنى بالأوبرا وتتميز بتنوع مضمونها وتوجيهها للشباب من مختلف الأعمار حيث تقام حفلات متميزة لعدد من الفرق ونجوم الغناء هم على التوالى فريق مسار إجبارى، على الحجار، تامرعاشور، فرقة وسط البلد، فرقة تكسير شرقى، الموسيقار هشام خرما، كارمن سليمان، محمد الشرنوبى ونسمة محجوب.

وأكد رئيس الأوبرا أنه تم إعداد برنامج متميز للمهرجان الصيفى، الذى يتواصل بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ويشمل العديد من المفاجآت الفنية، كما يجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية لفعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والتى تشهد المشاركة الأولى لعدد من النجوم المصريين والعرب والفرق العالمية.