سامح حسين: متفائل فى العيد

انتهى الفنان سامح حسين من بروفات العرض المسرحى الجديد «خليك متفائل» لفولتير على المسرح القومى، ليبدأ عرضها بعد عيد الفطر مباشرة.

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومى التابعة للبيت الفنى للمسرح، ومأخوذ عن رواية لفولتير تدور أحداثها فى القرن الـ18، وتم تقديمها عدة مرات على مستوى العالم على شكل أوبريت، تدور أحداث الرواية حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، فى قالب كوميدى غنائى أن هذا الشخصى تخطى جميع الصعاب بفضل تفاؤله، رغم أنه محاط بالعديد من المحبطين، وفى النهاية يتمكن من

الزواج من محبوبته.

«خليك متفائل» بطولة سامح حسين، سامى مغاوري، سهر الصايغ، أشرف عبدالغفور، مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أغانى طارق علي، عن رواية لفولتير، إخراج إسلام إمام.

الفنان سامح حسين، علق على عودته للمسرح قائلا: سعيد بعودتى للمسرح من جديد، وقررنا البدء فى رمضان لأنه شهر بركة، والإنتاج قرر عرض المسرحية بعد عيد الفطر مباشرة.

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وأشار سامح إلى أنه لا يدخل

فى منافسة فى المسرح مع النجم يحيى الفخرانى خاصة وأنهما يقدمان عملين أدبيين فى وقت واحد، وقال: أستاذ يحيى الفخرانى فخر المسرح المصرى والعربى، لكن تقديم الروايات الأدبية اعتدنا عليها دائما فى المسرح بشكل خاص، ودائما يختار الفنانون النصوص الأدبية لأن لها ثقلا فنيا، وتقدم بشكل مميز حتى لو قدمت أكثر من مرة.

وعبر سامح عن سعادته بأن النجمين الكبيرين أشرف عبد الغفور وعهدى صادق يعودان معى للمسرح عن رواية «كانديد» للكاتب الفرنسى فولتير.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين، مسلسل «سرايا حمدين» وعرض على قناة الحياة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول شخصية «حمدين» الذى يرث قصرًا عن جده، ويبدأ فى استضافة عائلته بالمكان، لتتوالى بعدها العديد من المواقف الكوميدية، وسط تناقضات مثيرة وغريبة.