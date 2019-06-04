سامح حسين: متفائل فى العيد

انتهى الفنان سامح حسين من بروفات العرض المسرحى الجديد «خليك متفائل» لفولتير على المسرح القومى، ليبدأ عرضها بعد عيد الفطر مباشرة.
العرض من إنتاج فرقة المسرح القومى التابعة للبيت الفنى للمسرح، ومأخوذ عن رواية لفولتير تدور أحداثها فى القرن الـ18، وتم تقديمها عدة مرات على مستوى العالم على شكل أوبريت، تدور أحداث الرواية حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، فى قالب كوميدى غنائى أن هذا الشخصى تخطى جميع الصعاب بفضل تفاؤله، رغم أنه محاط بالعديد من المحبطين، وفى النهاية يتمكن منالزواج من محبوبته.
«خليك متفائل» بطولة سامح حسين، سامى مغاوري، سهر الصايغ، أشرف عبدالغفور، مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أغانى طارق علي، عن رواية لفولتير، إخراج إسلام إمام.
الفنان سامح حسين، علق على عودته للمسرح قائلا: سعيد بعودتى للمسرح من جديد، وقررنا البدء فى رمضان لأنه شهر بركة، والإنتاج قرر عرض المسرحية بعد عيد الفطر مباشرة.
وأشار سامح إلى أنه لا يدخل
وعبر سامح عن سعادته بأن النجمين الكبيرين أشرف عبد الغفور وعهدى صادق يعودان معى للمسرح عن رواية «كانديد» للكاتب الفرنسى فولتير.
يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين، مسلسل «سرايا حمدين» وعرض على قناة الحياة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول شخصية «حمدين» الذى يرث قصرًا عن جده، ويبدأ فى استضافة عائلته بالمكان، لتتوالى بعدها العديد من المواقف الكوميدية، وسط تناقضات مثيرة وغريبة.
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