عمرو صحصاح.. موهبة فنية تحتاج إلى مساحة واسعة على قدر تميزه

كلما شاهدت الكاتب والفنان عمرو صحصاح على الشاشة تذكرت مقولة الشاعر الفلسطيني محمود درويش "ولا نتوب عن أحلامنا مهما تكرر انكسارها" بالفعل يجسد صحصاح نموذج الإنسان المحب لعمله وهو الصحافة والمتمسك بحلمه وهو التمثيل، فهو بالفعل عاشق للكتابة والنقد الفني.

احترف صحصاح التمثيل منذ عدة سنوات، وراح يشارك بأدوار مهمة وفى أعمال شديدة الخصوصية، منها مسلسل سلسال الدم أمام النجمين عبلة كامل ورياض الخولى، وبالتحديد جزأيه الثانى والثالث.

كما شارك بأدوار رغم صغر حجمها إلا أنها تركت تأثيرًا وعرفه المشاهد من خلالها مثل شخصية "نبوى" موظف المحافظة المرتشى بمسلسل يونس ولد

فضة، للفنان عمرو سعد، وشخصية "جرحى" الصعيدى المندفع الذى يحدث فتنة طائفية بمسلسل طاقة نور، للفنان هانى سلامة، وشخصية ناصر المنتج الغنائى النصاب بمسلسل أرض جو، للفنانة غادة عبد الرازق، والدكتور محمد بمسلسل السبع بنات، من بطولة علا غانم وإيمان العاصى وريم البارودى للمخرج محمد النقلى، والضابط ماهر بفيلم سالم أبو أخته، للفنان محمد رجب.

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ومن نافذة ضيقة استطاع "صحصاح"، أن يصل إلى قلب الجمهور، وأن يثبت أنه فنان لديه القدرة على التلون والتقمص

والتنوع فى أدواره، بل أنه يحتاج إلى مساحة أكبر تقدر موهبته وتكون على قدرها.

و فى مارثوان رمضان الدرامى للعام الجارى شارك فى مسلسل حكايتي وقدم دور "لمعي" مدير الحسابات فى مصنع كبير لصناعة الملابس ويستغل الخلاف بين الاشقاء ملاك المصنع ويساوم كل الأطراف من أجل مصلحته، جسد عمرو صحصاح الشخصية بطريقة زكية و بعيدة عن الافتعال.

كما ظهر كضيف شرف فى 5 حلقات بمسلسل لمس أكتاف، للفنانان ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب، بشخصية "عصام"، الذى يتابع بطل الأحداث ويوهمه أنه مع عصابة حمزة الذى يجسد فتحى عبد الوهاب، حتى يتضح فى النهاية أنه مع المباحث، ولا أبالغ إذا قلت أن "صحصاح"، يمتلك الحضور الذى يؤهله فى المستقبل إلى الفوز بمساحات أوسع فى الدراما والسينما.