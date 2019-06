أغاني الأفلام.. "علاء الدين" بـ"دي جي خالد" وبيتبول في "أكوامان"

كشف مساعد رئيس شركة "يوتاه" الموسيقية الأسترالي ماكسيم كارليك أن المزج بين الكلاسيكية والعصرية هو أهم أولويات شركته.

شركة كارليك (31 عامًا) كانت وراء مجموعة من أنجح المقطوعات الموسيقية التي ظهرت في السينما مؤخرًا، مثل: أغنية Friend Like Me (صديق مثلي) من فيلم "علاء الدين"، لمغني الراب دي جي خالد، وأغنية Ocean To Ocean (من محيط لمحيط) من فيلم "أكوامان" للمغني اللاتيني بيتبول.

يرى كارليك أن شركته تمنح الموسيقيين فرصة لمزيد من التوسع والانتشار وإثبات تعدد مواهبهم الفنيّة، بدلًا من اختزالهم في قالب موسيقي بعينه، إذ تمنحهم الشركة فرصة لفعل شيء مختلف وتنويع الموسيقى التي يقدمونها.

يتحدث كارليك عن بداية التحاقه بالشركة كمساعد للرئيس التنفيذي جيرمي زيمر، وحماسه الساذج ومحاولاته نقل الموسيقى التي تقدمها شركته إلى الشاشة الفضية وفشله في تكليل محاولاته بالنجاح.





موقع مجلة "فارايتي" الأمريكية أجرى حوارًا مع ماكسيم كارليك كي يتعرَّف على الآلية التي انتهجها لإدخال موسيقى الراب في عالم الأفلام ونجاح شركته في تحقيق شعبيّة واسعة في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن أهم ما يميز شركته هو الاختلاف، إذ لا يهتمون بالربح المحقق بقدر اهتمامهم بتفرد المشروع الفني، مشيراً إلى الصعوبة التي واجهها في البداية لإقناع مغنين بالثقة في شركته مثل بيتبول، الذي كان يرغب في رؤية نتائج ملموسة قبل تعاقده مع الشركة، إلى أن تمكنت شركة "يوتاه" من توقيع عقد أغنية "من محيط لمحيط" مع صناع فيلم "أكوامان"، على أن يغنيها بيتبول.

وذكر أن شركته تلعب دورًا فريدًا في التوفيق بين صناع السينما والدراما والموسيقيين، موضحًا أن أول مشروع قدمه كان أغنية Low Life (حياة وضيعة) لفريق X Ambassadors بالتعاون مع الممثل ليف شرايير.

ولفت "كارليك" النظر إلى أن نجاح أغاني الأفلام والمسلسلات الأصلية مؤخرًا مثل فيلم La La Land الذي فاز بأكثر من أوسكار، واحد من عوامل سعي كل من الموسيقيين وشركات الإنتاج السينمائي للتعاون سويًا في أعمالهم، إذ يرى كثير من صناع السينما أن المستقبل للأفلام الموسيقية.





وأشار إلى أنَّ مغني الراب الشهير بـ"دي جي خالد" تحوّل إلى عنصر حيوي لشركة "ديزني"، بتقديمه أكثر من أغنية في أفلامها الأخيرة، مثل فيلم "علاء الدين"، الذي قدَّم فيه أغنية "صديق مثلي" بالتعاون مع الممثل ويل سميث.

وأرجع "كارليك" أهمية "دي جي خالد" إلى كونه شخصا ودودا يتفهم مبادئ العمل الجماعي، ويدرك جيدًا أهداف شركة "يوتاه" وتركيزها على الحفاظ على الكلاسيكية مع إدخال لمحة عصرية للموسيقى التصويرية.