معين شريف لكاتب "دقيقة صمت": "غدار شو بيشبهك تشرين"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حقّق النجم معين شريف نجاحًا جديدًا من خلال أغنية "يا دني” التي يُقدّمها بصوته لمسلسل "دقيقة صمت"، من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي وتوزيع مارك عبد النور.

وعن تصريحات كاتب العمل "دقيقة صمت"، السّوري سامر رضوان، الذي أعلن خصومته مع النظام السّياسي القائم في سوريا، تبرأ شريف من وجهة النظر التي أراد الكاتب إيصالها، وقال خلال لقاء صحفي: "هذا الأمر لا يمثلني جملة وتفصيلاً، وشركة الإنتاج لا تعنيها أيضًا هذه التصريحات".

ووضع شريف هذه التصريحات بخانة "الغدر" من كاتب العمل، ووجّه له أغنية: "غدار شو بيشبهك تشرين"، معتبرًا أنّ كلام رضوان لا يمثّل أحدًا غيره.

Advertisements

وعند سؤال شريف عن موال قدّمه عن الحرمان الذي يضرب مدينة بعلبك اللبنانية، وما إذا كان البقاع اللبناني يوجد به أشخاص خارجون عن القانون كشخصية "جبل" في مسلسل "الهيبة"، علّق شريف: "شخصية جبل خرافية، نحن لسنا في غابة ولا أعتقد أنه يوجد مثل هذه الحالات في البقاع، ويوجد مبالغة كبيرة في المسلسل، وتربطنا القيم والعادات والأخلاق".

ومن المقرّر أن يطرح أغنيته الجديدة "صاير حنون" (كلمات وألحان فارس إسكندر) بعد عيد الفطر.