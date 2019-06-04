شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "أنا بابا" أحدث أغانى رامى صبرى احتفالا بعيد الفطر مع جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم رامى صبرى أغنيته الجديدة بعنوان "أنا بابا"، وذلك احتفالا بعيد الفطر مع جمهوره فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات هالة الزيات، ألحان عزيز الشافعى، توزيع ومكس جلال الحمداوى.

من أول تكة ما بينا.. قوام على غلطة اتلككتى.. سبتينى وقلبك طاوعك

قولتى أنا ماشية ومش راجعة.. وقدرتى وخدتى فى وشك.. روحتى لا جيتى ولا سألتى

وفاكرانى إن أنا هستنى..تحنى وفى عنيا الدمعة.. يا ماما لا يا ماما لا يا ماما

بطلى تعيشى فى دراما.. اللى قدامك رجولة

والرجولة يعنى كرامة.. الكلام ده ع الغلابة.. مش عليا.. أنا بابا

من نفسك راجعة تقولى.. إنك غلطانة أما بعدتى..عايزانى أسامحك تانى

ودرس ومنه اتعلمتى.. أنا مش فاتح مدرسة ولا جامعة

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وآسف مش قادر.. الفرصة كانت فى إيديكى.. خلاص اللى ذاكر ذاكر

يا ماما لا يا ماما لا يا ماما.. بطلى تعيشى فى دراما.. اللى قدامك رجولة

والرجولة يعنى كرامة.. الكلام ده ع الغلابة.. مش عليا.. أنا بابا.

يشار إلى أن رامى يستعد لإطلاق ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك"، ويتعاون من خلاله مع العديد من الشعراء والملحنين ومنهم، أحمد علي موسى، تامر حسين، أمير طعيمة، عزيز الشافعي، هالة علي، ومن الموزعين جلال الحمداوي وطارق توكل، تميم ومن الملحنين يتعاون مع مدين، شادي حسن، كما يقوم رامي كعادته بتلحين بعض أغنيات ألبومه.

وكان آخر أغنيات رامى صبرى بعنوان "مبروك علينا" وتم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج فادي حداد، وهي من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وألحان رامى صبري، وقام بالتوزيع الموسيقي والمكساج والماستر جلال الحمداوى.

يذكر أن الفنان رامى صبري يستعد لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى السعودية يوم 10 يونيو المقبل، ويقام الحفل فى مدينة جدة.