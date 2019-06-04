شكرا لقرائتكم خبر عن مريم عزت أبو عوف: والدى فى حالة حرجة.. وتتكتم الإعلان عن التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حالة حزن شديدة طلبت المخرجة مريم أبو عوف، ابنة النجم القدير عزت أبو عوف، من جمهوره الدعاء له، خاصة بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها المستشفى لتلقى العلاج.

وبسؤال مريم أبو عوف قالت لـ"الخليج 365" إن والدها تعرض لوعكة صحية شديدة، متحفظة عن إعلان التفاصيل الصحية للنجم القدير عزت أبو عوف، مشيرة إلى أنها ترجو من الجميع الدعاء لوالدها، خاصة أنه يمر بظروف صعبة للغاية، لافتة إلى أنها تطلب تحرى الدقة فى الأخبار المتداولة عن صحة والدها كى لا تؤثر على نفسيته أو صحته.

يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه يعانى من تعب فى الكبد والقلب، وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.





المخرجة مريم أبو عوف