ما الذي يجمع جاستين بيبر وكريس براون؟

متابعة بتجــــــــرد: يستعد المغني العالمي كريس بروان لطرح أغنية ديون تجمعه مع النجم جاستين بيبر خلال الفترة القريبة المقبلة. وكشف مصادر صحفية أجنبية عن أن الأغنية الجديدة تحمل اسم Don’t Check On Me وسيتم إصدارها يوم 28 حزيران/يونيو الجاري. تجدر الإشارة إلى أن آخر أغنيات جاستين بيبر كانت أغنية I Don’t Care التي شاركه فيها المغني الشهير إيد شيران.

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