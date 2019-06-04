ياسمين صبري تودع مشاهدي “حكايتي” بكلمات مؤثرة

متابعة بتجــــــــرد: ودّعت الممثلة المصرية ياسمين صبري المشاهدين الذين تابعوا مسلسلها “حكايتي” طيلة شهر رمضان المبارك.
وتمنت ياسمين صبري أن تكون من خلال العمل قد أوصلت قصة تحمل في طياتها مشاعر الحب والطموح والصبر، فكتبت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي: “خلصت حكايتي … اتمني اني أكون قدرت أوصل قصة فيها حب وطموح وصبر حكايتي كان حتة من قلبي وأتمني تكونو عيشتوها معايا. عيد سعيد عليكم داليدا”.
الجدير ذكره أن مسلسل “حكايتي” شارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كل من وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد بدير، ادوارد أحمد صلاح حسني وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.
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