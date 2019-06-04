نقاد: دراما رمضان "ضعيفة".. و"زي الشمس" و"قابيل" الأفضل في مصر

أكثر من 20 مسلسلاً مصرياً تنافست خلال الموسم الرمضاني هذا العام، لكن لم يلفت النظر منها سوى 3 أو 4 أعمال في رأي نقاد تحدَّثوا إلى "العين الإخبارية" واتفقوا على تربُّع مسلسلي "قابيل" و"زي الشمس" على قائمة الأفضل.





يرى الناقد الفني طارق الشناوي أن الموسم الدرامي جاء ضعيفاً بشكل عام، وهذا يرجع إلى الاستسهال الذي ظهر في كثير من الأعمال، معتبرا أن مسلسل "زي الشمس" يتمتع بحرفية شديدة في التمثيل، كما أن السيناريو محكم جداً، رغم مرور المسلسل بالعديد من المشكلات مثل انسحاب المخرجة الأولى للعمل كاملة أبوذكري بعد تصوير 10 حلقات وتولي مخرج آخر هو سامح عبدالعزيز.





المسلسل الثاني الذي نال إعجاب الشناوي هو "قابيل"، وذلك للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها بطل العمل محمد ممدوح، رغم ضرورة تخلُّصِه من عيوب الصوت بالتدريب، مؤكداً أن المخرج كريم الشناوي أعلن عن نفسه بهذا المسلسل الذي يحتوي على تفاصيل إخراجية رائعة.





"غياب القضايا الاجتماعية والنجوم الكبار أمثال عادل إمام ويسرا ويحيى الفخراني" أهم الملاحظات التي لفتت انتباه الناقدة ماجدة موريس، إضافة إلى "عدم وجود مؤلفين جيدين، إذ غاب المؤلف الذي يقدم بناء دراميا للشخصية بشكل سليم".





وتعتبر أن مسلسل "زي الشمس" جيد، رغم أنّه مأخوذ عن فورمات أجنبية "لكن السيناريست مريم نعوم مصّرتها بشكل جيد، وتولى مهمة الإخراج سامح عبدالعزيز بعد اعتذار كاملة ورغم ذلك العمل جيد".





سبب آخر يميّز "زي الشمس" بحسب موريس، وهو اختيار الشخصيات وتوجيهها بشكل سليم "دينا الشربيني رائعة وريهام عبدالغفور غيّرت جلدها تماماً وأحمد السعدني أعاد اكتشاف نفسه من جديد".





وتشير موريس إلى جودة مسلسل "قابيل"، معتبرة أن المخرج كريم الشناوي أثبت في أولى تجاربه الطويلة أنه يمتلك رؤية عبقرية.

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الحلقات الأولى من مسلسل "ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا أثارت إعجاب موريس و"حدث فجأة ارتباك فكري وتداخل في تفاصيل الشخصيات، بحيث لم يعد هناك تحليل عميق للتصرفات، إذ تحوَّل مدرس التاريخ لتاجر مخدرات من دون أسباب مقنعة، كما لجأ إلى القتل أكثر من مرة".





وترى الناقدة الفنية أن ماجد المصري هو أفضل ممثل في مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان، بتقديمه شخصية "الرأسمالي السفاح" بصورة خفيفة الظل.





الناقد محمود عبدالشكور شارك زميليه في الرأي القائل بأن الموسم الدرامي في رمضان متواضع المستوى بشكل عام، وحافل بالمط والتطويل وفوضى الإعلانات، معتبرا أن أفضل 3 مسلسلات هي "بركة، زي الشمس، قابيل".





ويقول عبدالشكور إن "بركة" يعد معالجة ذكية ومختلفة، إذ إن "ابن البلد يلعب بمهارة وخفة ظل مع الكبار، كما أنها عودة مميزة للبطل الإيجابي المفقود، حيث ينازل علي الزيبق المماليك الجدد".





ويرى أن مسلسل "زي الشمس" هو مزيج مشوِّق بين تقلب العواطف وغموض الجريمة، أما "قابيل" فهو دراما بوليسية ونفسية لافتة، بينما يستحق كريم الشناوي أفضل مخرج عن هذا المسلسل رغم بعض الملاحظات.





وحول أداء الممثلين، يقول عبدالشكور إن "أفضل ممثل في دور رئيسي هو عمرو سعد في (بركة)، وأفضل ممثلة في دور رئيسي هي حنان مطاوع في (لمس أكتاف) وهالة صدقي في (بركة)، أما أفضل ممثل في دور مساعد فهو ماجد المصري في (زلزال) وهادي الجيار في (ولد الغلابة)، وأفضل ممثلة في دور مساعد فهن ريهام عبدالغفور وسوسن بدر في (زي الشمس)، وإنجي المقدِّم في (ولد الغلابة)".

ويرى عبدالشكور أن أفضل ممثل صاعد هو كريم عفيفي عن دوره في "ولد الغلابة"، وعلي الطيب في "قابيل"، وأن أفضل ممثلة صاعدة هي هنادي مهنى عن دوريها في "بركة" و"زلزال"، وريم سامي في "ولد الغلابة".



