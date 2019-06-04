بالفيديو.. ديزني تطرح الإعلان التشويقي لفيلم "ليون كينج"

طرحت شركة ديزني إعلانا تشويقيا جديدا للنسخة الحية من فيلم الأنيميشن "الأسد الملك"، من إخراج جون فافرو، الذي يشارك في بطولته مجموعة من كبار نجوم هوليوود بأصواتهم مثل بيونسيه، ودونالد جلوفر، وسيث روجان، وجون أوليفر وإريك أندريه وجيمس إيرل جونز.

ويتناول الفيلم القصة الشهيرة لـ"سيمبا" الأسد الشاب، وهروبه من مملكته بعد مقتل والده ليحاول التعرف على المعنى الحقيقي للمسؤولية والشجاعة.

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ويعاد إنتاج الفيلم بعد مرور 25 عاما على طريقة الـLive Action، التى يتم استبدال الأنيميشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية.

ونجح الفيلم، الذي طرح بالرسوم المتحركة عام 1994، فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ومن المقرر طرحه فى 19 يوليو/ تموز المقبل بجميع دور العرض العالمية.