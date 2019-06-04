Jun 04, 2019
أطلق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب، أغنيته الجديدة بعنوان “اضحكي”، من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان.
ونقل “الحلاني” في الكليب الأجواء الرائعة والفرحة التي رافقت تسجيل الأغنية في الاستديو حيث ظهرت في العمل دانا الحلاني والمخرج عادل سرحان بالاضافة الى وجوه أخرى.
وكان “الحلاني” قد شوّق جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي لألبومه، من خلال نشر صور وفيديوهات تظهر التحضيرات ووضع اللمسات الأخيرة على أغنيات هذا الألبوم المتوقع صدوره قريباً ويضم اغنيات بعدة لهجات مصرية، لبنانية، وبدوية لإرضاء جميع الأذواق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- دانا ترافق والدها عاصي الحلاني في “اضحكي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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