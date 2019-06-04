جيجي حديد تجمعُ كل أنواع الملابس بإطلالتها في حفل CFDA!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلّت عارضة الأزياء الأمريكية، من أصلٍ فلسطيني، جيجي حديد، في حفل توزيع جوائز الـ CFDA في مدينة نيويورك، الذي أُقيم يوم أمس، بإطلالةٍ اعتُبرت الأغرب والأميز، حيثُ مزجت فيها بين البنطال والتنورة وجاكيت بليزر طويل.
اختارت جيجي تصميمًا من دار الأزياء العريقة “لوي فيتون”، حمل توقيع المدير الإبداعي للقسم الرجالي للدار، فيرجيل أبولا، والذي صمم تلك الإطلالة خصيصًا لجيجي.
وكان التصميم عبارة عن جاكيت بليزر طويل، مع بنطالٍ من القماش، وفوقه تنورة بكسراتٍ غير متساوية الأطوال، بالإضافةِ إلى حقيبة كتف غريبة من الساتان، بمقبض يحمل شارة ضخمة، ارتدتها بأسلوب "كروس بودي"، جاءت جميعها باللون الأزرق السماوي، وأكملت إطلالتها بحذاءٍ من الجلد باللون الأبيض.
وهي ليست المرة الأولى التي تتميز فيها جيجي بإطلالةٍ غريبة، حيثُ قامت بذلك مؤخرًا في حفل الـ "ميت غالا"، إذ ارتدت جمبسوت باللونين الأبيض والذهبي، ووشاحًا من الألون ذاتها، من طراز "مايكل كورس"، بالإضافة إلى قبعةٍ غطّت فيها شعرها بالكامل، ووضعت رموشًا اصطناعية بيضاء.
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