شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى: إذا حولت قصة حياتى لمسلسل سأسميه "نكتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكن البدايات الفنية للنجم أحمد حلمى بالسهولة التى يعتقدها البعض، فرحلة صعوده، إذا كانت تبدو للجمهور مليئة بالأعمال الكوميدية الجميلة التى جعلته يتربع على عرش الكوميديا من بين أبناء جيله، إلا أنها أيضا تحفل بالكثير من المصاعب .

وعلى طريقة السينما والدراما، تحدث أحمد حلمى عن حياته الفنية والشخصية، خلال برنامج "الماستر سينز" على "اينرجى"، حيث قال إن لقاءه بمنى زكى ويوم زواجه بها وأيام ولادة أبنائه، وحين علم بأنه كان مريضا، وكذلك عندما دخل والده العناية المركزة قبل وفاته، جميعها مشاهد "ماستر سين".

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وتابع، من ضمن مشاهد "ماستر سينز" حياته أيضا يوم أن التقى بالزعيم عادل إمام فى العرض الخاص لفيلم "ليه خلتنى أحبك" وأثنى على أدائه قائلا "كنت هايل".

وتابع حلمى أنه لا يرغب في حذف أي مشاهد من حياته في المونتاج مهما كان مشهدا مزعجا أو مؤلما، وأنه لا يلعب دور الشرير في الحقيقة إلا داخل حدود عقله "ممكن أتخيل إنى بأذي حد أذاني، لكن الموضوع بيفضل تفكير جوه عقلى بس ومش بعمل حاجة، أنا بكره الشر".

وأوضح أنه مر بالعديد من التجارب جعلت شخصيته تتطور بشكل سريع، وأنه يعتقد أن خبراته أكبر قليلا من سنه، مؤكدا أنه إذا تحولت حياته إلى مسلسل فإنه سيسميه "نكتة".