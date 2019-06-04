محمد عساف وشهرزاد هلال وعبده درياسة ضيوف لمة عربية مع أحمد سمير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المذيع أحمد سمير ببرنامجه "لمة عربية" على موجات إذاعة راديو 6 تونس، كل من النجم الفلسطينى محمد عساف والفنانة التونسية شهرزاد هلال والفنان الجزائري عبدو درياسة، وذلك فى ختام حلقات شهر رمضان من برنامجه "لمه عربية" الاسبوعية الرمضانى . ويواصل البرنامج حلقاته من خلال استضافة نجوم العرب من مختلف الدول العربية فى اختيارات لأصحاب الأعمال المميزة . وأكد أحمد سمير أنه سعيد بوجود محمد عساف والذى سيحكى عن وبداياته وأهم ذكرياته العائلية والفنية والدراسية وأهم أعماله الفنية. Advertisements كما أضاف أحمد سمير أنه سيكون بصحبة النجم العربي الفلسطيني محمد عساف النجمة التونسية الكبيرة شهرزاد هلال والتى ستحكى عن بدايتها ودور العائلة وخاصة والدها في تنمية موهبتها وفى الختام أكد سمير أن برنامجه يعتمد على استضافة فنانين من اكثر من بلد عربى فى كل حلقة لتكون "لمة عرببة" حقيقة وأن قطار برنامجه ينطلق فى كل حلقه من محطة لمحطة ومن بلد لبلد .

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