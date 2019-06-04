شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكايتى الحلقة الأخيرة.. ياسمين صبرى تشترى مصنع عائلتها وتنجب ولدا وبنتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل "حكايتى" بوصول داليدا" – ياسمين صبرى – الى منزل عمها بالخان وتلحق "على" – أحمد صلاح حسنى – قبل اطلاق النار على "أدهم" – أحمد حاتم للأخذ بالثأر منه خاصة وأن والده سليمان" – أحمد بدير – هو من قتل والده وتحاول إقناعه بألا يجرى وراء الثأر لأنها تريده معها ويغضب على منها ويعود معها إلى منزلهما ولكن "على"، يأخذ حقيبة ملابسه ويغادر الفيلا لإقتناعه أن داليدا تمنعه من الحصول على حق والده.

داليدا تذهب لعمها سعد فى منزله بعدما اكتفت أنه يعمل مع مصنع ويقلد تصميماتها بخامات رخيصة وتنصحه اما الابتعاد عن ذلك أو أنها سيكون لها تصرف آخر، وتقرر داليدا فسخ عقدها مع المصنع، والبحث عن فتح مصنع خاص بها ولكن تجد عائق أمامها أن السيولة لن تكون كافية خاصة وأنها تستعد لفتح 3 فروع جديدة لها فى أوروبا.

يذهب "على" إلى داليدا فى عملها لمصالحتها والاعتذار لها وأنها السبب فى كل الخير الذى وصل إليه، وتجد "داليدا"، نفسها أمام فرصة لشراء مصنع عائلتها فى الخان والذى سيعرض فى مزاد وتصمم على شرائه دون غيره، وتقف فى المزاد أمام أدهم فى المزاد وعمها سعد وتكسبه بمبلغ 85 مليون جنيه ويتم طرد أدهم بالقوة منه بعدما أطلق نار فى الهواء ، وتبدأ "داليدا"، فى تشغيل المصنع وتحاول شمل العيلة مرة أخرى.

Advertisements

يرفض "سليمان"، مقابلة ابنه أدهم فى السجن وانشغال "سعد"، بإعادة زوجته وابنائه كما أن أدهم أصبح لا يصدق ما حدث ومازال يوهم نفسه أنه كبير الخان وصاحب المصنع، وتواصل داليدا تحقيق نجاحاتها فى العمل ويتم اختيارها ضمن أكثر 5 شخصيات مؤثرة، وتنجب من أدهم صوفيا ويوسف ويعيشان حياة سعيدة ومستقرة.

يعرض حكايتى على قنوات CBC,DMC,ON E وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.