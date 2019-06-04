"محمد حسين" يتذيل جدول إيرادات أفلام العيد في أول أيام عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت بهيرة فودة:

انطلقت مساء أمس الاثنين في عدد محدود من دور العرض، أفلام عيد الفطر الخمسة، وهي "كازابلانكا، الممر، سبع البرومبة، حملة فرعون، محمد حسين".

وجاء فيلم "محمد حسين" للنجم محمد سعد، في المركز الأخير بين الأفلام المعروضه، بعد أن حقق ألفين و460 جنيه.

فيلم محمد حسين تأليف شريف عادل، بطولة محمد سعد، مي سليم، سمير صبري، محمد ثروت، نبيل عيسى، فريال يوسف، إخراج محمد علي.