مايا دياب: " العيد يعني الفرح .. لبنان حزين اليوم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
عبرت الفنانة مايا دياب عن حزنها الشديد بسبب العملية الإرهابية التي وقعت في لبنان، إذ تعرضت دورية قوى أمن داخلي بطرابلس لهجوم من قبل متشددين، نتج عنه مقتل اثنين من أفراد الأمن اللبناني.
وكتبت مايا تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": العيد يعني الفرح، لبنان حزين اليوم".
يذكر أن الفنانة مايا دياب طرحت أمس أحدث كليباتها "خسرنا بعض" بمشاركة الفنان زياد برجي، أمس الاثنين، عبر موقع "يوتيوب".
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