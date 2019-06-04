"سبع البرومبة" يحتل المركز الثالث بين أفلام العيد في أول أيام عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
انطلقت مساء أمس الاثنين في عدد محدود من دور العرض، أفلام عيد الفطر الخمسة، وهي "كازابلانكا، الممر، سبع البرومبة، حملة فرعون، محمد حسين".
وجاء فيلم "سبع البرومبة"، لرامز جلال فى المركز الثالث محققًا 27 ألفًا و939 جنيه.
"سبع البرمبة" تأليف لؤي السيد، ويشارك في بطولته جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، من إخراج محمود كريم.
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