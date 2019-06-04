تعرف على إيرادات "حملة فرعون" في أول أيام عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
انطلقت مساء أمس الاثنين في عدد محدود من دور العرض، أفلام عيد الفطر الخمسة، وهي "كازابلانكا، الممر، سبع البرومبة، حملة فرعون، محمد حسين".
وجاء الفيلم في المركز الرابع بين أفلام العيد، بعد أن حقق 13 ألفًا و 504 جنيه.
فيلم حملة فرعون، من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني، والملاكم الأمريكي مايك تايسون، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد آخر من النجوم، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإنتاج محمد السبكي.
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