محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
انطلقت مساء أمس الاثنين في عدد محدود من دور العرض، أفلام عيد الفطر الخمسة، وهي "كازابلانكا، الممر، سبع البرومبة، حملة فرعون، محمد حسين".
وجاء الفيلم في المركز الثاني بشباك التذاكر، بعد أن حقق إيرادات وصلت إلى 64 ألفًا و696 جنيه، وذلك بفارق ضئيل عن فيلم "كازابلانكا" صاحب المركز الأول.
الفيلم تأليف وإخراج شريف عرفة، وكتب له الحوار الشاعر أمير طعيمة، وبطولة أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول يوم عرض.. تعرف على إيرادات فيلم الممر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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