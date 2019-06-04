تعرف على إيرادات "كازابلانكا" في أول أيام عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انطلقت، مساء أمس الاثنين، في عدد محدود من دور العرض أفلام عيد الفطر الخمسة، وهي "كازابلانكا، الممر، سبع البرومبة، حملة فرعون، محمد حسين".

ونجح فيلم "كازابلانكا"، بطولة أمير كرارة، في تصدر القائمة، بعد أن حقق إيرادات وصلت لـ65 ألفًا و19 جنيه.

فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، وعمرو عبدالجليل، وغادة عادل، وإياد نصار، ومن إخراج بيتر ميمي.