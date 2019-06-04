إدوارد يكشف موعد عرض مسرحية "ميكي أفندي موش ماوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يستعد الفنان إدوارد لعرض مسرحيته الجديدة، التي تحمل عنوان " ميكي أفندي موش ماوس"، في المملكة العربية السعودية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.
ونشر إدوارد صورًا تجمعه بالفنانة هالة فاخر، عبر حسابه بموقع "تويتر"، من داخل المسرح، وعلق:" كل سنة وأنتم طيبين، مسرحية ميكي أفندي موش ماوس على المسرح في المملكة العربية السعودية، عيد الفطر".
ميكي أفندي مش ماوس، عرض مسرحي من بطولة أحمد بدير ويشاركه في البطولة الفنانين هالة فاخر وإدوارد ومحمد الصاوي، والعمل من تأليف أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري.
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