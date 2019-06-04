ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم عرض حلقتها ببرنامج رامز في الشلال

كشفت الإعلامية والفنانة التشكيلية المصرية ياسمين الخطيب، عن السبب الحقيقي وراء عدم عرض حلقتها ببرنامج ”رامز في الشلال”.

وقالت الإعلامية المصرية في تدوينة لها على ”فيسبوك“، إن ”مشكلة في الصوت واجهت فريق عمل برنامج رامز في الشلال، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر فضائية mbc مصر، مشيرة إلى أن محاولات حل هذه المشكلة لم تفلح.

وجاء إعلان ياسمين، عن السبب، بعدما أنهى رامز جلال، حلقات برنامجه بحلقة مجمعة من الكواليس، وإعطاء جوائز لبعض الضيوف، مشددة على أن حلقتها لو عرضت كانت ستحصل على أفضل رد فعل بعد اكتشاف النجوم لمقلب رامز جلال.

وكتبت ”الخطيب“، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: ”حلقتي مع رامز جلال اتضح إن فيها مشكلة في الصوت (عطل في المايك طول فترة وجودي في المركب)، والناس مشكورين عملوا محاولات مضنية لعلاجها وإذاعتها وفشلوا“.

وأضافت: ”مافيش حلقة ممنوعة ولا حلقة مسربة، مش هنقضي رمضان 2019 كله (شاهد الحلقة الممنوعة من العرض لياسمين الخطيب) هو مفيش غيري السنة دي ولا إيه يا عم رمضان“.