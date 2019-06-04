اليوم .. عرض فيلم حملة فرعون بدور العرض السينمائى

يعرض اليوم بدور العرض السينمائى فيلم "حملة فرعون" وأقيم عرض خاص للفيلم والذي اقيم بمجمع سينمات مول العرب استعدادا لبدء منافسات أفلام موسم عيد الفطر المبارك لعام 2019.

فيلم حملة فرعون بطولة مجموعة كبيرة من اللاعبين من مصر وسوريا ولبنان وبعض المحترفين من الولايات المتحدة الامريكية وايسلندا وهم: عمرو سعد، روبي، محمود عبد المغني، سوزان نجم الدين، محمد لطفي، رامز اميز، حمدي الميرغني، قمر، مايك تايسون، هافثور يوليش برنسون، فراس سعيد، ايلي شالوحي، مصطفى منصور، كرم جابر، والوجه الجديد مايا، الطفل رابي سعد، وضيوف الشرف: بيومي فؤاد واحمد فهمي وحورية فرغلي واحمد التهامي

ولاعب كمال أجسام رامي السبيعي المعروف بـ بيج رامي، المباراة تصوير/ احمد زيتون، انتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي – المنتج محمد السبكي – ، تأليف كريم حسن بشير ، إخراج رؤوف عبد العزيز تدور أحداث الفيلم حول فكرة ما هو العِرض بالنسبة لك هل هو أرضك ووطنك أم زوجتك ام اولادك؟.

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وفي إطار من الأكشن يقرر "يحيى" تشكيل فريق مكون من 6 أشخاص ليثأر من إرهابي داعشي قرر إقامة دولة باسمه في ضاحية من ضواحي الشام، وعلى

الرغم من أنه في الماضي كانت الحملات ذات طابع احتلالي من قبل الغرب للشرق الأوسط إلا أن هذه المرة الحملة ذات طابع دفاعي استباقي يقودها فرعون مصري متجها نحو الشام مرورا بلبنان من أجل استعادة العِرض والشرف.

حضر العرض معظم أبطال الفيلم بالإضافة إلى: المنتج رنا السبكي، حسن عبد الفتاح مدير توزيع شركة وسكار بمول العرب، والمخرجين: بيتر ميمي، محمد سامي وزوجته مي عمر، والفنانين: ديانا هشام، نهى عادل، مؤمن نور، مجدي البحيري، توني ماهر، اميرة نايف، مي حسن ومحمود أمام، والمطربين: ياسر عدوية واية عقيل، والاعلامي ايمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، والناقدة سارة فؤاد، واعضاء رابطة اعلاميين الفن المصري: محمد بدر، احمد حمدي، محمد زهير، تامر الخطيب، مصطفى محمود، مصطفى سعد وولاء حسان.