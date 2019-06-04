بالصور.. أحمد مجدي بإطلالة غريبة من أجل "كفايا بلاستيك"

شارك الفنان أحمد مجدي في مشروع فني للحفاظ علي البيئة، تحت عنوان "كفايا بلاستيك"، يهدف إلي نشر الوعي بخصوص خطورة استخدام البلاستيك و أضراره علي حياتنا، وروج له من خلال نشر مجموعة صور عبر حسابه بموقعتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر مجدي في الصور وعلي وجهه ملامح غضب كبير، وجسده مغلف بالأكياس البلاستيك ومن حوله تتطاير كل المنتجات البلاستيكية المتداول استخدامها في الحياة اليومية
بكثرة كالشوك والملاعق وأغطية الزجاجات.
وعلق أحمد مجدي علي الصور، فكتب معلومات توعوية عن مخاطر استخدام تلك المنتجات، ومدي تأثيرها علي البيئة والإنسان، والمواد الضارة التي يمتصها الجسد البشري من البلاستيك مثل زي الـBPA، وتأثيرها علي الجهاز التناسلي، بالإضافة لزيادة فرصة الإصابة بأمراض قلبية ومرض السكر، وأورام سرطانية.
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