خاص الفن- هذه تفاصيل أغنية ناجي أسطا الجديدةخاص الفن- تصوير حلقتين إضافيتين من "خمسة ونص" هل تُنقذا...

ميرنا وليد - بيروت - صرح الفنان ​ناجي اسطا​ لموقع "الفن" بشكل خاص وحصري ان الاسبوع المقبل سيطرح أغنية جديدة من الحان هشام بولس وكلمات منير بو عساف وتوزيع فادي جيجي.

وقال فادي ان الاغنية صيفية بامتياز وفيها الكثير من الغزل، وتابع قائلا إنها تشبه ستايل أغنياته السابقة "رح تعملي بالأعصاب" و "كذابي انتي" و "كبرانة براسا" .

وسيصور ناجي هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

ولا شك في أن هذه الأغنية ستضاف إلى رصيد أسطا المليء بالأغنيات الناجحة والتي سبق وتعاون من خلالها مع أهم الملحنين والشعراء.