جوليا قصار وعايدة صبرا نكهة خاصة في "إنتي مين"

ميرنا وليد - بيروت - ضمن سياق المسلسلات الرمضانية وصراع نسب المشاهدة، لفت الأنظار مسلسل "​إنتي مين​" بشكل كبير، خاصة أنه عبارة عن تركيبة مميزة من قصة وحبكة وممثلين وإخراج.

الملفت في المسلسل ايضاً كانت شخصية الممثلة ​عايدة صبرا​ "نجوى" وشخصية ​جوليا قصار​ "عايدة"، وهما شخصيتان مركبتان تحتاجان لأداء محترف، فكانت صبرا وقصار على قدر الطموحات.

شخصيتا "نجوى وعايدة" استطاعتا أن تعيشا المشاهد بلحظات وجع وألم وكذلك لحظات كوميدية وأخرى، وسط حرفية ومهنية عاليتين من الممثلتين بتجسيد الأدوار..

بالفعل عايدة وجوليا نكهة خاصة في "إنتي مين".