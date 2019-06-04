ميرنا وليد - بيروت - ضمن سياق المسلسلات الرمضانية وصراع نسب المشاهدة، لفت الأنظار مسلسل "إنتي مين" بشكل كبير، خاصة أنه عبارة عن تركيبة مميزة من قصة وحبكة وممثلين وإخراج.
الملفت في المسلسل ايضاً كانت شخصية الممثلة عايدة صبرا "نجوى" وشخصية جوليا قصار "عايدة"، وهما شخصيتان مركبتان تحتاجان لأداء محترف، فكانت صبرا وقصار على قدر الطموحات.
شخصيتا "نجوى وعايدة" استطاعتا أن تعيشا المشاهد بلحظات وجع وألم وكذلك لحظات كوميدية وأخرى، وسط حرفية ومهنية عاليتين من الممثلتين بتجسيد الأدوار..
بالفعل عايدة وجوليا نكهة خاصة في "إنتي مين".
كانت هذه تفاصيل خبر جوليا قصار وعايدة صبرا نكهة خاصة في "إنتي مين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.