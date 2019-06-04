La Bataille du Cèdre رسالة أمل للبيئة في لبنان بتوقيع كلودين عون روكز

ميرنا وليد - بيروت - افتتحت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان السيدة ​كلودين عون روكز​ العرض الأول لفيلم La Bataille du Cèdre للوران سورسيل وسيسيل فانيه، الذي بثّ على قناة Ushuaia، والذي يوثّق العمل الدؤوب للدكتور يوسف طوق والصحافية ديزيرييه صادق اللذين خاضا مغامرة إعادة تشجير الجبال المحيطة بغابة الأرز منذ ربع قرن.

الوثائقي هو مغامرة تحققت من خلال عناد الفريق الذي ناضل وكافح وثابر وزرع وأعاد الزرع وآمن بالأرز وبحتمية انبعاثه مجدداً، كرمز للتجدد والصمود في وجه كل صعاب الحياة.

فبفضل ثبات الدكتور يوسف طوق، ومثابرته على إعادة التشجير، ودعم الصحافية والكاتبة ديزيريه صادق، ومستشار رجل الأعمال المكسيكي من أصل لبناني ألفريدو هارب سيلو، نبيل سمعان، بالتعاون مع لجنة أصدقاء غابة الأرز، أثمر النضال الذي دام 30 عاماً ، عن 130000 شجرة أرز مغروسة في أرض لبنان، لتبقى "الأزرة" مرادفًا للنضال من أجل الحياة، وحافزاً للصمود وعدم الاستسلام.

هذا الفيلم الوثائقي الذي يثبت أن كل شيء محتمل حدوثه ويعطينا الأمل بطبيعة بيئية أجمل في لبنان.

حضر العرض رئيس الجمهورية اللبنانية ممثلاً بوزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، وزير العدل ألبير سرحان، مستشارة رئيس الجمهورية ميراي عون،وعدد من السفراء وممثلو المدراء العامين، وممثلون عن الجمعيات البيئية وجمعيات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية وعدد من أهالي منطقة بشري.

موقع الخليج 365 تواجد في عرض الفيلم للحديث عن هذا العمل والفيلم وتفاصيله ورسالته.

قالت السيدة كلودين:"سعيدة جداً اليوم فكل ما يختص بالبيئة أكون سعيدة فيه لأنني ناشطة بيئية بالأساس ونحن بالاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة بلبنان، يوجد بند لدور المرأة بالحفاظ على البيئة ومن ضمنه موضوع التحريج.هذا الوثائقي نرى فيه أول شخص بادر بزرع الارز في لبنان واليوم أصبح التحريج أمراً مهماً جداً وهنالك العديد من الجمعيات التي تهتم به".

وتحدثت كلودين عن الفيلم ومضمونه:"يتضمن الفيلم قصة يوسف طوق وهو أول شخص أدرك أهمية التحريج للأجيال المقبلة ويوضح التحديات التي نعيشها، وهذا الوثائقي يعطي أملاً للناس ولكل شخص يحب أرضه ويقول له لا تيأس ويجعله أكثر وعياً للاهتمام بها ويدعوه الى عدم اليأس من الارض . وهذا الوثائقي سيبث على قناة MTV."

وعلى سؤال "كيف يؤثر هذا الفيلم على المشاهد؟"، أجابت كلودين: "هذه الطريقة بالفيلم تجعل المواطن يتأثر فكلنا نعتز بوطنيتنا ونحب لبنان، لكن الكلام لا يكفي فعلينا الفعل والعمل والأفعال هي التي تؤدي لنتيجة فهذا الوثائقي يجعلك تحب أرضك."

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وعما إذا كان تلقّى الفيلم الدعم من الدولة، قالت:"وزارة الزراعة لها استراتيجية للتحريج في لبنان وكل عام ضمن الميزانية الخاصة بها تفعل ذلك بالإضافة إلى الجمعيات الاهلية والمبادرات الفردية كلها أمور تكمّل بعضها".

وعن المشاريع الجديدة أكدت أن هناك افتتاح درب جديد بالمحمية في جبيل إضافة إلى الحملة الوطنية لوزارة البيئة لتنظيف الشواطئ.

ووجهت كلودين رسالة أوردت فيها: "من يحب لبنان يهتم فيه ونظافة وطننا من نظافتنا ويجب أن نسترجع ثقافة حب الحياة".

يوسف طوق قال: "انا رجل ولست ممثلاً والتمثيل بالنسبة لي شيء مزعج، لكنهم طلبوا مني أن أوثق العمل الذي أقوم به في الحياة ولنعطي درساً للناس، ولكن شغلي الأساسي هو البيئة وأنا أعمل بالأساس في البيئة، فأنا في هيئة الحفاظ على البيئة منذ 30 عاماً ونحن نزرع الأرز ونشجّر ونهتم بالبيئة".

ديزيريه صادق التي كان لها الفضل بفكرة مشاركة يوسف وبتنفيذ الفيلم أيضاً قالت لموقعنا:"اتصل بنا الفرنسيون من الخارج ليقوموا بهذا الفيلم وتفاجأت باهتمامهم، كنت سعيدة وتفاجأت أنه عرض بإيطاليا وألمانيا وأكثر من بلد واليوم يعرض في لبنان".

وكانت قد ذكرت في الحدث:"إن أرز لبنان الشامخ يشعرنا بصفاء الحقيقة المطلقة، فلنحلم ولنواظب ولنكافح لأن الأحلام تتحقق ولو بعد 30 عاماً."

أجمل ما في هذا الفيلم هي الرسالة الكبيرة الموجودة فيه، مدته 50 دقيقة ويحتوي على نهاية فيها أمل للصغار والكبار أن البلد فيه أمل .