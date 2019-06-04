شكرا لقرائتكم وفاة الفيلسوف الفرنسي ميشال سير عن 88 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي الفيلسوف الفرنسي، ميشال سير، السبت، عن 88 عاماً، وفق ما أفادت دار النشر "لو بومييه" وكالة فرانس برس.
وقالت ناشرة كتبه صوفي بانكار: "توفي بهدوء محاطاً بعائلة" مساء السبت.
وكان سير كاتباً ومؤرخاً للعلوم شغوفاً خصوصاً بالبيئة والتربية. وقد اهتم عضو الأكاديمية الفرنسية بكل أشكال المعرفة من علمية وأدبية، متوقعاً التغيرات الكبيرة المرتبطة بتكنولوجيا الاتصالات الجديدة.
كما ألف سير حوالي 80 عملاً وكانت تصدر له أعمال باستمرار في السنوات الأخيرة.
وكان كتابه الأخير "مورال إسبييغل" قد صدر في شباط/فبراير الماضي.
وقد عرفه الجمهور من خلال تعليقات إذاعية له يوم الأحد على مدى سنوات عدة.
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