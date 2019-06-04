النقابة تفاجِئ شيرين بالسماح لها بالغناء في مصر

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""الخليج 365"" من القاهرة:

وذلك بقرار اتُخِذَ في مجلس النقابة حول واقعة اتهامها بالإساءة للدولة المصرية على خلفية تصريحها بحفل في البحرين الذي اقتُطع من سياقه مقطع فيديو قصير وأثار جدلاً كبيراً حوله.

وجاء خطاب النقابة الذي وصل إلى شيرين مذيلاً بتوقيع رسمي يوم أمس، بالرغم من انعقاد مجلس النقابة يوم الأربعاء الماضي وعدم صدور قرار إلغاء منعها من الغناء ضمن حزمة القرارات التي أُعلنت ببيان رسمي لوسائل الإعلام المختلفة.

هذا وأرسلت النقابة بياناً بعد تسريب صورة خطابها لشيرين عبد الوهاب بساعات تؤكد فيه قرار حفظ التحقيقات والاكتفاء بمدة الوقف الماضية. وذلك بعد اعتذارٍ كتابي قدمته شيرين. وهو عكس ما حدث خلال التحقيقات التي رفضت فيها شيرين الاعتذار، وأكدت أنها لم ترتكب أي خطأ في حق بلدها لكي تعتذر عنه، وهو ما حرصت على توضيحه في جميع البيانات الرسمية التي أصدرتها عن الأزمة.

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يشار إلى أنها أطلقت مؤخرا كليب أغنية يا بتفكر يا بتحس التي غنتها كشارة لمسلسل "خمسة ونص". فيما أثنت الفنانة نادين نجيم بطلة العمل على أدائها فيه، عبر تغريدة كتبت فيها: "الصوت الحنون مع اللبناني شي خيال"، فردت شيرين شاكرة: "أنا فرحانة بيكي وفرحانة باللي إنتي وصلتي ليه وفرحانة أكتر إني بغني أغنية مسلسل كل العناصر فيه كبار وناجحين".