حسين الجسمي يحتفل بعيد الفطر بأغنية ” عيدك بلمبارك “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 05:59 مساءً - طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي على قناته الخاصة على موقع ” يوتيوب ” أحدث أغانيه بعنوان ” عيدك بلمبارك يا محبوب ” وذلك احتفالا بقدوم عيد الفطر المبارك .
الأغنية من كلمات ” مانع بن سعيد العتيبة ” ومن ألحان ” حسين الجسمي ” وتوزيع ” زيد عادل ” ، إيقاعات ” سمير القطان ” ، مكس وماستر ” جاسم محمد ” .
ويحتفل حسين الجسمي مع الجمهور بالمملكة العربية السعودية في حفلات العيد بمدينة الدمام يوم 5 يونيو في مركز أرض المعارض .. وفي يوم 6 يونيو يشارك في إحتفالية هلا بالخليج في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض .
وفي تغريدة عبر صفحة الجسمي الشخصية على ” تويتر ” هنأ دولة الإمارات وجمهوره والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .
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