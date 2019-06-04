مدحت صالح في زيارة للفنان حسن حسني بعد أزمته الصحية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري حسن حسني مؤخرا لوعكة صحية شديدة، ونقل إلى المستشفى لعمل بعض الفحوصات الطبية، إلا أنه خرج من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.

الفنان مدحت صالح حرص على زيارة حسن حسني في منزله للاطمئنان على صحته، ونشر صورة تجمعهما، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”.

الفنان المصري أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “أجمل ليلة في رمضان مع أبويا حسن حسني ربنا يبارك في عمره اليوم من بيت عم حسن”.

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وكان الفنان محمد هنيدي قد زار الفنان حسن حسني مؤخرا للاطمئنان على صحته، وشارك جمهوره في صورة حديثة له مع الفنان حسن حسني من داخل بيته، وعلق على الصورة وكتب: «عم حسن حسني زي الفل وبيشرب شيشة كمان».

وكان الفنان حسن حسني تعرض لوعكة صحية شديدة منذ أيام ونقل إلى المستشفى لعمل بعض الفحوصات الطبية.

الفنانة نهال عنبر طمأنت الجمهور عليه وأكدت أنه خرج من المستشفى منذ أيام، ويتواجد بمنزله، حيث يتابع علاجه هناك، ويباشر حياته.

وقد ترددت عدد من الشائعات عن وفاة الفنان حسن حسني، والتي حرص على ان ينفيها بنفسه من خلال عدد من التصريحات.