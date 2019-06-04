نيكول سابا تتعرض لإصابة شديدة وتظهر بالرقبة الطبية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة اللبنانية نيكول سابا لإصابة شديدة في رقبتها، حيث أصيبت بـ “ديسك الرقبة”.

نيكول تتلقى العلاج فى لبنان وسط عائلتها، حيث نصحها الأطباء بالراحة التامة وعدم الحركة، وهو ما التزمت به الفنانة حتى يتم شفائها، على أن للعلاج الطبيعى عقب تعافيها.

الفنانة اللبنانية شاركت جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها وهي ترتدي الرقبة الطبية، وقد استخدمت (فيلتر) جعلها تظهر وكأنها طفلة، وقد تمنى لها جمهورها الشفاء العاجل، وتسائلوا عن أسباب إصابتها.

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من ناحية أخرى، تستعد نيكول سابا لتسجيل أغنية جديدة من كلمات أمير طعيمة، حيث كانت «صورة سيلفي» آخر ما طرحته على الساحة الغنائية.

وعلى الجانب الدرامي، كان مسلسل «الهيبة» بموسمه الثاني آخر أعمالها الدرامية، حيث شاركت به الفنانة خلال الموسم الرمضاني الماضي أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من إخراج سامر البرقاوي، قصة هوزان عكو، كتابة وسيناريو باسم السلكا.

وكانت نيكول سابا قد نشرت مؤخرا صورة عائلية تجمعها بزوجها وابنتهما من احتفالات “أحد الشعانين”، في الوقت الذي حرصت فيه على أن تكون الصورة من الخلف، لإخفاء ملامح ابنتها التي تبلغ السادسة من عمرها.