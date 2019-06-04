نسمة محجوب تفجع بوفاة عمها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت نجمة “ستار أكاديمي” الفنانة المصرية نسمة محجوب بوفاة عمها.

الفنانة المصرية نعت عمها الراحل بكلمات مؤثرة، حيث قالت: “توفي إلى رحمة الله عمي أشرف على عبدالعليم محجوب”.

وكشفت موعد صلاة الجنازة والعزاء، بقولها: “ستقام صلاة الجنازة إن شاء الله في مسجد الشيخ الحصري بالسادس من أكتوبر.. العزاء مساءً بمسجد ودار مناسبات الشرطة بالخمايل”.

الفنانة المصرية قررت تأجيل كافة ارتباطاتها الفنية في الفترة الحالية، وحتى انتهاء فترة الحداد.

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ونسمة محجوب مغنية مصرية، وهي الفائزة في ستار أكاديمي بنسخته الثامنة، وهي ابنة المخرج علاء محجوب ووالدتها مضيفة جوية، وهي خريجة المدرسة الألمانية.

وفي عام 2013 شاركت في النسخة العربية لفيلم ديزني ملكة الثلج في دور إلسا حوارًا وغناءً، وتعتبر أول تجربة لها في الدبلجة.

وفي عام 2013 قامت بتقديم مشروع تخرج تمصير لمسرحية البؤساء ونجحت نحاجاً عظيماً وتم تقديم المسرحية في برنامج باسم يوسف ولقت صدى عظيماً وقامت بتأدية المسرحية في العديد من الولايات الأمريكية.

وفي عام 2014 قدمت نسمة مسرحية جديدة على مسرح الفن مسرحية دنيا حبيبتى مع الفنان القدير كمال ابورية والفنان رضا ادريس والفنان سيد جبر وكوكبة من نجوم المعهد.