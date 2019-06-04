- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــــرد: في زيارته للمملكة المتحدة التي سلطت عليها الأضواء، خرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد أهم قواعد البروتوكول الملكية الخاصة بالملكة إليزابيث الثانية، خلال مأدبة عشاء أقامتها على شرفه في قصر بكنغهام، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.
وكان “ترامب”، ظهر وهو يضع يده اليسرى على كتف الملكة إليزابيث من الخلف، بعد أن ألقى كلمة قبل العشاء أشاد فيها بالملكة البالغة من العمر 93 عامًا، ووصفها بـ”المرأة العظيمة”، وهو ما يعتبر ممنوعًا، حيث لا يُسمح بلمس الملكة.
وليست هذه المرة الأولى التي يخرق فيها ترامب البروتوكولات الملكية مع الملكة إليزابيث، فقد خرق الرئيس الأمريكية قواعد البروتوكول 3 مرات خلال لقائه بها في يوليو من العام الماضي، آخرها كان تقدمه في السير عن الملكة وهو ما يعتبر خطأ فادحًا.
كانت هذه تفاصيل خبر “ترامب” يخرق البروتوكول بتصرف محظور مع الملكة إليزابيث.. ليست المرة الأولى! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.