ديفيد بيكهام يقف في طريق حب ابنه لعارضة أزياء

متابعة بتجــــــــرد: قال مصدر مُقرب من عائلة قائد المنتخب الإنجليزي السابق “ديفيد بيكهام”، إن اللاعب تدخل لمنع ابنه بروكلين من قضاء وقت أكثر من اللازم مع حبيبته هانا كروس، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وتدخل اللاعب السابق لحسم الجدل العنيف، لأنه يجد أن علاقة ابنه بعارضة الأزياء هانا كروس لن تكون طويلة الأمد مثل زواج والديه، وطلب من ابنه قضاء المزيد من الوقت بمفرده مع العائلة.

وكان بيكهام قد رأى ابنه وحبيبته يتجادلان علنًا أما عينيه في مهرجان كان السينمائي قبل أسبوعين، ويريد بيكهام أن يكون لدى ابنه بروكلين تفكير جدي بشأن ما إذا كان لديه مستقبل معها أم لا.

الجدير بالذكر أن ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا كانا يحتفلان بالذكرى العشرين لزواجهما الأسبوع الماضي في إجازة مع أبنائهم بروكلين وكروز وروميو وهاربر في ميامي، ولكن هنا – التي كانت موجودة – لم تظهر في صور وسائل التواصل الاجتماعي للعائلة.