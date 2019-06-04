“لوسيفر” في قفص الزوجية للمرة الثانية – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن النجم البريطاني “توم أليس” رسميًا، زواجه من الكاتبة “ميغان أوبنهايمر”، في حفل أُقيم بغابات كاليفورنيا يوم الأحد الماضي.

“توم” (40 عاما)، بطل مسلسل الغموض والجريمة الأمريكي “لوسيفر” أو الشيطان، تزوج بـ”ميغان” (33 عاما)، بعد 4 سنوات من الارتباط غير الرسمي، وهذا هو الزواج الثاني له، حيث انفصل عن زوجته الأولى الممثلة “تامزين أوثوايت” (48 عاما)، بعد 8 سنوات من الزواج.

واتسم حفل الزفاف بين “توم” و”ميغان” بالبساطة حيث أحاط بهما عدد قليل من الأصدقاء وأفراد العائلة الذين شاركوهما الاحتفال تحت أشجار البلوط العتيقة في الغابة.

بدت “ميغان” مذهلة في ثوب الدانتيل الطويل المطرز بالأزهار وجاء مجسدًا لخصرها وبأكمام طويلة منفوشة، إضافة إلى حجاب طويل وصل إلى ثلاث أرباع متر، وبحذاء مخملي ذو كعب عالٍ، كما اختارت العروس مانيكير باللون البرتقالي المحمر، وباقة بسيطة من الزهور البيضاء، و9 وصيفات شرف ارتدين جميعا فساتين بيضاء، وشارك الزوجان في وقت لاحق الصور الأولى لحفل الزفاف عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

وكانت “نتفليكس” قد أعلنت تجديد مسلسل “لوسيفر” للموسم الرابع، بعد أن تم إلغاءه من قبل شبكة فوكس بعد الموسم الثالث، ولا يزال “توم أليس” هو بطل المسلسل بشخصية “لوسيفر مورنينغ ستار”، لكن ليس هناك أي معلومات عما إذا كانت نتفليكس تنوي التجديد للموسم الخامس بعد.