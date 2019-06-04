بفيديو من المسجد النبوي.. مصطفى شعبان يحتفل بعيد الفطر مع جمهوره

متابعة بتجــــــــــرد: شارك الفنان مصطفى شعبان جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، بمقطع أظهر من خلاله صلاة عيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية.

وعلق مصطفى شعبان على المقطع الذي نشره وقال: “تكبيرات العيد من المسجد النبوي.. الله أكبر كبيرا.. عيد سعيد ومبارك”.

يذكر أن مصطفى شعبان، غادر القاهرة منذ أيام بعد أن انتهى من تصوير مسلسله لأداء مناسك العمرة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان هو مسلسل “أبو جبل”، الذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا الموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته عائشة بن أحمد وسناء شافع وأحمد خالد صالح ودياب ومحمود البزاوي.

ويستعد الفنان مصطفى شعبان لتصوير دوره في فيلم “ترانيم إبليس”، الذي سيعود من خلاله للتعاون مع النجم أحمد السقا.