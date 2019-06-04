رد فعل محمد صلاح مع مذيعة ظن أنها تحاول تقبيله – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: تعرض اللاعب المصري محمد صلاح لموقف محرج بعد فوزه في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول، وعند إجراء مقابلة صحفية معه بعد انتهاء المباراة، عندما ظن أن مراسلة تريد تقبيله.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله المراسلة الإسبانية إيزابيل فورنر، وهي تجري مقابلة مع نجم ليفربول بعد الفوز الكبير، ويمكن سماعها وهي تصف “صلاح” بأنه “غير معقول” وتميل نحوه لتسمع صوته وسط أصوات الاحتفالات وهو ما جعله يشعر أنها تريد تقبيله، فارتد متراجعًا وهو يرفع يده قليلًا.

ولحسن الحظ تدراكت المراسلة الموقف وطرحت سؤالها الأخير قبل أن يدرك “صلاح” أنها توجه إليه سؤالًا آخر فيعود ليقرب أذنه منها لسماعها، وعقب المشجعون على الفيديو واصفين رد فعل “صلاح” بالبريء، وأنه مُخلص لأنه واضح أنه لا يريد الإساءة لأي شخص.

وعلقت الصحف البريطانية على الفيديو، ملقين الضوء على حياة النجم المصري الشخصية وأنه تزوج من حبيبة طفولته ماجي في عام 2013، بعد أن قابلها في المدرسة بقرية بسيون، وأنهما استقبلا ابنتهما مكة بعد عام واحد من الزواج، وأنها دائمًا ما تشاركه الاحتفلات وانضمت له في ملعب واندا متروبوليتانو يوم السبت، حيث فاز الريدز (2-0) على توتنهام.