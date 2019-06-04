“وردة الكون”.. هدية فايز السعيد لجمهوره في عيد الفطر

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم فايز السعيد جمهوره، عبر حسابه الرسمي على “إنستقرام”، بمقطع لأغنيته الجديدة “وردة الكون”، التي طرحها خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك.
وعلق سفير الألحان على المقطع الذي نشره وقال: “جديد الفنان فايز السعيد وردة الكون، كلمات أحمد بالغبشي الشريفي، وألحان وغناء سفير الألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم، وتسجيل ومكساج ماجد صالح، وإيقاعات سمير القطان، وتم التسجيل في استديوهات فايز السعيد ساوند”.
وطرح الفنان فايز السعيد، في مطلع العام الجاري أغنية جديدة بعنوان “واشلونك”، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من ألحانه، وكلمات إحساس البحرين، وتوزيع محمد صالح، وإيقاع سمير القطان، ومكساج جاسم محمد.
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