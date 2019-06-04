ماذا دار بين أحلام ونادين نسيب نجيم؟

متابعة بتجـــــــــرد: تتصدّر النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط لعدد شهر حزيران/يونيو الجاري.
وأعربت نادين نسيب نجيم عن سعادتها بهذه الخطوة وعلّقت: “لا أستطيع أن أكون أكثر فخراً من كوني أول امرأة توضع صورتها على غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط”.
من جهتها غرّدت النجمة الإماراتية أحلام لـ نادين فكتبت: “مافي جديد بتستحق وبقوه وعلى فكره هم المحظوظين بصورتها”، لتردّ الأخيرة: “شكراً كتير ما في أطيب من قلبك“.
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