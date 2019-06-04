منى عبدالغني: سعيدة بـ"زلزال" وأستعد لـ"أفراح إبليس 3"

أعربت الفنانة منى عبد الغني عن سعادتها بشخصية الحاجة "لمياء" في مسلسل "زلزال" التي قدمتها خلال رمضان، مؤكدة أن ذلك يرجع إلى تجسيدها شخصية المرأة المصرية التي تحب أسرتها، وتحاول الحفاظ عليها حتى لو اضطرت لانتقاد ممارسات زوجها الذي تراه متهورا في لحظات كثيرة.



وفي تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" قالت "عبدالغني" إنها في المقابل حزينة لعدم إتاحة الفرصة لمسلسل "أفراح إبليس 2" للعرض العام رغم تناوله قضايا مهمة، حيث عرض فقط على إحدى القنوات المشفرة، وهو ما قلل من نسبة مشاهدته.





وأضافت أن المؤلف مجدي صابر هو الذي رشحها لأداء دورها في الجزء الثاني من مسلسل "أفراح ابليس" أمام جمال سليمان، حيث تجسد شخصية الحاجة زينب التي تقيم في الخارج، وعندما تعود إلى قريتها تقوم وزوجها كمال أبورية ببناء مسجد، وتشييد العديد من الأعمال الخيرية لمحاولة إخفاء تطرفها.

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وأشارت عبد الغني لقيامها بعد انتهاء إجازة العيد بتصوير الجزء الثالث من "أفراح إبليس"، وفي نفس الوقت تستعد لطرح أغنية سنجل جديدة.





يذكر أن العناية الإلهية أنقذت نجل منى عبدالغني منذ يومين إثر تعرّضه لحادث سير مروّع على أحد الطرق الصحراوية.

ونشرت منى مجموعة من الصور، برفقة ابنها، داخل المستشفى، وكذلك للسيارة، في حسابها عبر "أنستقرام"، وكتبت تقول: "يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ابني حبيبي ربنا نجّاه من حادث مروع بسبب سوّاق مقطورة ماشي في الطريق العكسي بعد الفجر.. ربنا يحفظ أولادنا من كل سوء".



