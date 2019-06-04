أبرز 8 مسلسلات على نتفليكس في يونيو.. عودة "دارك" و"بلاك ميرور"

أبدت نتفليكس اهتمامًا بالجمهور العربي أكثر من مرة، بطرح مسلسلات عربية وشراء حق عرض أفلام مصرية، وفي شهر يونيو/ حزيران تحاول منافسة الأعمال الفنية العربية التي تصدر في عيد الفطر المبارك بسلسلة من مسلسلاتها الأصلية الجديدة.

وسلطت مجلة "فوربس" الأمريكية الضوء على أبرز الأعمال الفنية التي تعرضها نتفليكس في شهر يونيو/ حزيران، والتي نستعرضها فيما يلي..

1- Black Mirror "المرآة السوداء"





تقدم نتفليكس موسمًا خامسًا من مسلسلها الجماهيري "بلاك ميرور"، الذي يستعرض تأثير التكنولوجيا على حياة البشر في المستقبل، ويدور في إطار خيال علمي، ويطرح الموسم الـ5 في 5 يونيو/ حزيران، ويمتد لـ3 حلقات، متضمنًا مشاركة نجوم كبار منهم الممثلة والمغنية مايلي سايروس.

2- 3%: Season 3 "الموسم الثالث: 3%"

يطرح المسلسل 6 يونيو/ حزيران، وتدور أحداثه حول "ميشيل" التي تضطر إلى مواجهة أزماتها بنفسها وخلق ملاذ آمن للنجاة من الكوارث المحيطة بها.

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3- Trinkets "حُلِيِ"

يتناول المسلسل قصة 3 فتيات مراهقات (أيلودي، مو، تابيثا) تجمع بينهم صداقة نادرة رغم اختلاف شخصياتهن، ويتطرق المسلسل للمشكلات العاطفية والاجتماعية والدراسية التي تواجههن وطريقة كل فتاة في التعامل معها.

ويطرح المسلسل في 14 يونيو/ حزيران، وهو من بطولة بريانا هيلدبراند، وكيانا مادريا.

4- Marvel’s Jessica Jones: Season 3 "جيسيكا جونز"

تطرح شبكة نتفليكس الموسم الثالث والأخير من مسلسل "جيسيكا جونز"، الذي يتناول صراع البطلة الخارقة جيسيكا جونز مع قاتل خارق شديد الذكاء، ومحاولاتها إصلاح علاقاتها بصديقتها ومعاونتها "تريش" من أجل الإيقاع بالقاتل، إلا أن خسارة غير متوقعة تغير من مسار الأمور تمامًا.

ويعرض المسلسل في 14 يونيو/ حزيران، وهو من بطولة كريستين ريتر وراشيل تايلور.

5- The Confession Tapes: Season 2 "الموسم الثاني: شرائط الاعترافات"

تقدم نتفليكس موسمًا جديدًا من سلسلة الوثائقيات الناجحة "اعتراف قاتل"، الذي يتضمن شرائط مسجلة لاعترافات مجموعة من أشهر القتلة عبر التاريخ.

يطرح المسلسل 21 يونيو/ حزيران، ويلقي نظرة تحليلية على بعض القضايا الحقيقية التي لفق القانون الأمريكي أدلتها للإيقاع ببعض القتلة السذج.

6- Dark "ظلام"





تعود شبكة نتفليكس بموسم ثانِ من مسلسل الرعب "دارك" الألماني، الذي تدور أحداثه حول تبعيات اختطاف طفلين في ظروف غامضة في إحدى القرى المنعزلة، ومحاولات ذويهما التوصل إلى سر اختفائهما الغامض.

ويطرح المسلسل في 21 يونيو/ حزيران، وهو من بطولة لويس هوفمان، وليزا فيكاري.



7- 7SEEDS "البذور السبع"

8- Dope: Season 3 "الموسم الثالث: مخدرات"

يتناول مسلسل الأنيميشن قصة فتاة خجولة، تكتشف بمحض الصدفة أنها جزء من مجموعة مهمتها حماية الإنسانية، وعليها أن تتعاون مع هذه المجموعة لإنقاذ كوكب الأرض من الفناء، ويطرح المسلسل في 28 يونيو/ حزيران.

يستعرض الموسم الثالث من مسلسل "مخدرات" الحرب المستعرة على المخدرات في مدينة لوس أنجلوس، ويتطرق لحياة ضحايا السموم اللعينة المتورطين في الحرب رغمًا عنهم.

