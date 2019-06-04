هل يتدخل بيكهام لإنهاء علاقة ابنه بروكلين بصديقته هانا كروس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طلب النجم ديفيد بيكهام من نجله، بروكلين، أن يقلل من الوقت الذي يقضيه مع صديقته، هانا كروس، بعدما سئم من تزايد شجاراتهما وخلافاتهما. وعلمت صحيفة "ذا صن" أن بيكهام قرر أن يتدخل ويبعد هانا عن محيط العائلة، وأنه طلب من بروكلين أن يقضي وقتًا أكبر من جانبه مع عائلته وأن ينصرف عن هانا بعض الشيء.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيكهام سئم من تصرفاتهما خصوصًا بعد المشاحنة التي حصلت بينهما على الملأ، وسط صراخ وبكاء منهما الاثنين في مهرجان كان قبل أسبوعين.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من العائلة قوله: "علاقة بيكهام وبروكلين علاقة قوية، وبدأ يشعر بيكهام بالقلق هو وزوجته، فيكتوريا، من خلافاته مع هانا، لاسيما مع تكرار تلك المشاجرات بينهما خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويريد بيكهام من بروكلين أن يفكر بشكل جاد بشأن ما إن كان يرغب في العيش معها في المستقبل أم لا".

وبينما قضى بيكهام مع أسرته عطلة أسرية مميزة على مدار الأسبوع الماضي في ميامي، فإن اللافت للنظر هو أن هانا، التي كانت متواجدة في الولايات المتحدة هي الأخرى، لم تظهر في أي من الصور التي نشرتها عائلة بيكهام على السوشال ميديا.