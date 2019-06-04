منى واصف تكشف سر نجومية تيم حسن.. وتعلق: "الأساس هو جبل"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت النجمة السّورية القديرة منى واصف إلى أن هناك كيمياء كبيرة تجمعها مع الممثل السّوري تيم حسن، في مسلسل "الهيبة" على مدار ثلاث سنوات.

وكتبت واصف عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام": "أول مرّة رأيت فيها النجم تيم حسن كانت في فندق "الشيراتون" في دمشق، وكان مسلسله في ذلك الوقت ملوك الطوائف ناجحًا. ناديته وهنّأته على نجاحه. كنت أرى فيه نجومية خاصة ولم تخذلني نظرتي له. تيم يتمتّع بكاريزما فذّة وهيبة قوية. لديه إخلاص والتزام في العمل. هو يبحث في عمق الدور الذي يمثّله ولا يعتمد أبداً على وسامته، وهذا سرّ نجوميته".

لا توافق واصف بأن مسلسل الهيبة يهتز بغيابها وتصرّ بأن عماد المسلسل هو النجم تيم حسن وتضيف: "أنا جزء من الهيبة ولكن الأساس هو "جبل"، وعلقت: "ويزداد شعوري بالفخر كونه من بلدي سوريا الحبيبة".