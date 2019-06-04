شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإشادات.. محمد إمام يبحث مع جمهوره تقديم "هوجان2" فى رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النجم محمد إمام إشادات ملحوظة وتعليقات إيجابية على مسلسله "هوجان" الذي عرض على شاشة قناة "الحياة" خلال موسم رمضان 2019، والذى نال نسب مشاهدة عالية، بالإضافة إلى إشادات النقاد والصحافة المصرية والعربية، جمهور المسلسل تحمس مع أحداثه ومع قصة البطل "بلال" والصعوبات التى تعرض لها خلال رحلته بدءا من "بطل الموالد" حتى النهاية، ولكن جمهور إمام لا يتقبل فكرة إنتهاء حلقات المسلسل، ولذلك طالبوا صناع العمل بجزء ثانى لاستكمال القصة.

ورد إمام على جمهوره عبر موقع التغريدات "تويتر" وطرح سؤالا معلقا: عايزين جزء ثانى من "هوجان" .

مسلسل "هوجان" يعرض بشكل حصرى على قناة الحياة وبطولة محمد امام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".