شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار ومصطفى خاطر مفاجآت أمير كرارة فى الحلقة الأخيرة من "كلبش3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل "كلبش3" المقرر عرضها مساء اليوم فى الساعة الثامنة مساء على شاشة قناة ON E، يظهر النجمان إياد نصار ومصطفى خاطر، خلال أحداث الحلقة المنتظرة ، والتى ستشهد مفاجآت عدة من صناع المسلسل.





المسلسل قدم ملحمة درامية تتناول عدة قضايا على مدار 3 أجزاء ، كان أولها رسالة الداخلية والشعب "ايد واحدة"، ثم قضايا البترول والغاز التى تعرضت لها المنطقة العربية ، فضلا عن استمرار محاربة الدولة المصرية وشعبها للإرهاب الأسود الغادر ، بالإضافة إلى قوة الأمن المصرى وقيادته، فضلا عن كشف المخططات الدولية المعادية لمصرنا الحبيبة والتى سيظل حاميها رب العباد.

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وفى سياق آخر، يشارك إياد نصار فى فيلم "كازابلانكا" مع النجم أمير كرارة، المقرر طرحه بجميع دور العرض السينمائى بعد ساعات، خلال موسم عيد الفطر المبارك، ويشارك فى بطولته غادة عادل، عمرو عبد الجليل، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، وأخرون، تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمىن إنتاج شركة سينرجى .

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.